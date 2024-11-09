В Белой Колпи завершился капитальный ремонт котельной

В селе Белой Колпи Шаховского округа завершился капитальный ремонт котельной. Работы были проведены в полном объеме и включали в себя замену 4-х котлов, побелку стен, замену оконных блоков, а также изготовление мачты для дымоходной трубы, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Ремонт котельной был необходим, так как старое оборудование уже отслужило свой срок и требовало замены. Теперь у нас современная котельная, которая обеспечит теплоснабжение населенного пункта на многие годы вперед», — отметил глава Шаховского округа Замир Гаджиев, комментируя завершение ремонта.

На данный момент ведется завершение работ по обвязке узла учета. После этого будут проведены пуско-наладочные работы.

Замена котельного оборудования — это важный шаг в развитии инфраструктуры Шаховского округа. Он обеспечит комфортные условия для жизни жителей Белой Колпи и гарантирует надежное теплоснабжение на многие годы вперед.

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