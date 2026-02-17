В Балашихе завершили замену подогревателей на котельной в Кучино

Работы по обновлению оборудования на котельной № 2-9 в микрорайоне Кучино прошли в соответствии с утвержденным графиком. Специалисты демонтировали устаревшие пароводяные подогреватели и установили новые агрегаты, обеспечив точное позиционирование и надежное крепление.

Трубопроводы подключили с контролем герметичности соединений. Новое оборудование успешно интегрировали в систему теплоснабжения микрорайона, что позволило обеспечить стабильную подачу тепла и горячей воды жителям.

Котельная функционирует в штатном режиме. Все работы выполнены с учетом технической документации, отраслевых нормативов и требований безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что основной этап модернизации котельной в Климовске завершат уже в этом году. Специалисты проведут ремонт почти 11 км теплосетей и подключат индивидуальные тепловые пункты в 143 МКД.

«У нас здесь два котла, которые мы модернизировали, так называемые «сотки». При потреблении Климовском мощности в 100 гкал в час имеем здесь двойной резерв. Также будет установлен новый котел меньшей мощности, но не менее важный, чтобы обеспечить подачу тепла. Очень много мы заменили автоматики для того, чтобы управление котельными также велось максимально рационально», — заявил Воробьев.