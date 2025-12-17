В Балашихе завершили газификацию индустриального парка «Демидов»

Запуск газа прошел в индустриальном парке «Демидов», расположенном в Балашихе. Завершение газификации стало важным этапом в развитии индустриальной площадки и создало дополнительные условия для роста производственной активности резидентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Юрий Илюшкин, генеральный директор компании «Реалитек» Виталий Коляда, а также представители предприятий-резидентов парка.

«Запуск газа станет мощным толчком для развития производственной активности и повышения конкурентоспособности предприятий, расположенных в парке. Администрация города рассматривает эту инициативу как важный элемент долгосрочной стратегии развития Балашихи и привлечения инвестиций», – отметил Юрий Илюшкин.

Индустриальный парк «Демидов» представляет собой современный производственно-логистический комплекс с развитой инженерной инфраструктурой. Общая площадь территории составляет 25 гектаров, площадь застройки – 110 тысяч квадратных метров. Общий объем инвестиций в создание парка превысил 6 миллиардов рублей. В настоящее время здесь создано около 500 рабочих мест.

В состав парка входят производственные, складские, технические и офисные помещения. Проект реализован с учетом актуальных потребностей бизнеса, а полная газификация стала завершающим этапом формирования инженерной инфраструктуры объекта. Сегодня индустриальный парк полностью укомплектован резидентами.

«Мы уделили особое внимание комплексному инженерно-техническому обеспечению парка и созданию комфортных условий для бизнеса. Это позволяет резидентам снижать издержки и эффективно развивать производство», – сказал Виталий Коляда.

Завершение газификации индустриального парка «Демидов» укрепляет инвестиционную привлекательность Балашихи и способствует дальнейшему развитию промышленного потенциала городского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.