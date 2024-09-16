В Балашихе проводятся работы по строительству газопровода

В городском округа Балашиха идет строительство газопровода по программе «Социальная газификация». Чтобы подключить к голубому топливу улицу Санаторную, прокладывают 1 500 метров распределительного газопровода, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель директора филиала Сергей Стародубов рассказал, что здесь газовики ведут пилотное бурение с помощью техники ГНБ (методом горизонтально направленного бурения) к улице Санаторная через лесной массив.

«Объект сложный. Нам было необходимо сначала оформить землеустроительную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства, ведь это лесопарковая зона. Несмотря на долгие сроки строительства, мы были с заявителями на связи, информировали о выполнении работ и сложностях, которые встали у нас на пути. Спасибо огромное им за терпение и понимание. Сегодня мы возобновили строительно-монтажные работы и до конца сентября планируем их завершить», — сказал Сергей Николаевич.

Социальная газификация — это федеральная программа, по которой государство бесплатно проводит газ от магистральной трубы до границ участков домовладельцев.

Стать участником программы, может любой житель, если его населенный пункт газифицирован.

Подать заявки на газификацию можно через портал РПГУ, госуслуги, МФЦ, на сайте Мособлгаза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.