В Балашихе продолжают обновлять инженерные сети

В Балашихе ведутся масштабные работы по модернизации водопроводных и канализационных сетей в микрорайонах Заря, Железнодорожный и Северный в рамках госпрограммы Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В микрорайоне Заря специалисты проложили два километра новых водопроводных труб диаметром от 110 до 315 миллиметров, установили 20 колодцев и восемь камер. К обновленным сетям подключили 16 жилых домов на улицах Московская, Ленина, Пионерская, Лесная, Гагарина, а также два социальных объекта.

В этом же микрорайоне заменили более полутора километров канализационных труб диаметром от 160 до 400 миллиметров и смонтировали 68 колодцев. Новые сети подключили к домам на улицах Маршала Батицкого, Советской, Садовой, Молодежной и Ласточкину проезду.

Параллельно продолжается капитальный ремонт водопроводных сетей в микрорайоне Железнодорожный и реконструкция канализационных сетей в микрорайоне Северный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.