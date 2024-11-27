В Балашихе продолжается реконструкция канализационной станции

В Балашихе проводится масштабная реконструкция канализационной станции — уникальной и единственной в своем роде в Подмосковье. Все работы проводят в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьева «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Стоимость работ порядка 170 млн рублей, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«Фенинская канализационная станция — уникальный объект, играющий стратегическую роль в инженерной системе всего округа. Благодаря модернизации повышается не только производительность станции, но и обеспечивается ее стабильная работа на будущее. Это значимый вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В рамках масштабной реконструкции, стартовавшей в 2019 году, были реализованы следующие основные работы:

заменено 3,5 км канализационного коллектора диаметром 2 000 мм;

полностью обновлено технологическое оборудование, включая насосы и электродвигатели;

заменена система принимающих и подающих трубопроводов с установкой запорной арматуры с современными электроприводами;

полностью обновлена электрическая часть системы безопасности энергетики, современные шкафы переключения, трансформаторы и распределительные шкафы;

внедрены современные системы автоматизации и диспетчеризации, позволяющие управлять станцией в разы эффективнее.

Фенинская канализационная станция эксплуатируется с 1971 года. Масштабная реконструкция стартовала в 2019 году, с 2015 года идет реконструкция коллектора.

По коллектору все стоки округа приходят на станцию. Далее они поступают в распределительную камеру, затем попадают в грабельное, в нем осуществляется грубая очистка сточных вод от крупных предметов: веток, мусора и ткани. Также в грабельном отделении появилась возможность переключения потоков по двум ветками с помощью запорной арматуры. При помощи насосов все стоки отправляют на очистные сооружения в Москву. Теперь управление всей системой объединено в специализированных шкафах, что позволяет включить или выключить насос, закрыть любую шиберную задвижку нажатием пары кнопок. Более 20 км кабелей и сотни датчиков позволяют управлять станцией в разы оперативнее чем раньше.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.