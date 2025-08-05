В августе Мособлгаз строит газопроводы в более 50 населенных пунктах Подмосковья

Газопроводы строятся в следующих населенных пунктах:

д. Марьино, д. Старые Псарьки г. о. Богородский

с. Ильинское г. о. Волоколамский

г. Дмитров, д. Ассаурово, д. Глазово, д. Мелихово, д. Шихово г. о. Дмитровский

г. Дубна

д. Славково, г. Дедовск г. о. Истра

г. Клин, д. Бекетово г. о. Клин

г. Королев

г. Красноармейск

д. Корпуса г. о. Лосино-Петровский

д. Коргашино, д. Бородино, д. Пирогово, д. Подольниха, д. Протасово, д. Юрьево, п. Свиноедово, с. Марфино г. о. Мытищи

д. Головенки, д. Плесенское, с. Петровское г. о. Наро-Фоминский

д. Щедрино г. о. Одинцовский

г. Подольск

г. Ивантеевка, г. Пушкино, д. Могильцы, п. санатория Тишково, с. Барково г. о. Пушкинский

г. Сергиев Посад, д. Топорково, с. Шеметово, д. Кузьмино, г. Краснозаводск, д. Высоково г. о. Сергиево-Посадский

г. Солнечногорск, д. Лунево, д. Сверчково, д. Шемякино, р. п. Андреевка г. о. Солнечногорск

д. Карачуново, д. Костино, с. Новоникольское г. о. Талдомский

г. Чехов

д. Дятлово г. о. Шаховская