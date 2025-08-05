В августе Мособлгаз строит газопроводы в более 50 населенных пунктах Подмосковья
Фото - © Пресс-служба АО "Мособлгаз"
В августе «Мособлгаз» ведет строительные работы по президентскому проекту в 51 населенном пункте Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлгаза.
Газопроводы строятся в следующих населенных пунктах:
- д. Марьино, д. Старые Псарьки г. о. Богородский
- с. Ильинское г. о. Волоколамский
- г. Дмитров, д. Ассаурово, д. Глазово, д. Мелихово, д. Шихово г. о. Дмитровский
- г. Дубна
- д. Славково, г. Дедовск г. о. Истра
- г. Клин, д. Бекетово г. о. Клин
- г. Королев
- г. Красноармейск
- д. Корпуса г. о. Лосино-Петровский
- д. Коргашино, д. Бородино, д. Пирогово, д. Подольниха, д. Протасово, д. Юрьево, п. Свиноедово, с. Марфино г. о. Мытищи
- д. Головенки, д. Плесенское, с. Петровское г. о. Наро-Фоминский
- д. Щедрино г. о. Одинцовский
- г. Подольск
- г. Ивантеевка, г. Пушкино, д. Могильцы, п. санатория Тишково, с. Барково г. о. Пушкинский
- г. Сергиев Посад, д. Топорково, с. Шеметово, д. Кузьмино, г. Краснозаводск, д. Высоково г. о. Сергиево-Посадский
- г. Солнечногорск, д. Лунево, д. Сверчково, д. Шемякино, р. п. Андреевка г. о. Солнечногорск
- д. Карачуново, д. Костино, с. Новоникольское г. о. Талдомский
- г. Чехов
- д. Дятлово г. о. Шаховская
- г. Электросталь
В социальную газификацию вошли 3 105 населенных пунктов Московской области. Чтобы подвести газ до границ участка бесплатно, подайте заявку через интерактивную карту газификации.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.
«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.