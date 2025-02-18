В 88 квартирах Подмосковья восстановили газоснабжение после устранения нарушений

С 10 по 14 февраля сотрудники АО «Мособлгаз» провели техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В ходе работ были выявлены нарушения в 88 квартирах жителей, среди них:

самовольная замена газового оборудования;

повреждение газопровода;

отсутствие доступа в квартиры для проведения планового технического обслуживания.

Региональное министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору совместно с территориальными отделами организовало взаимодействие с администрациями городских округов и подрядными организациями АО «Мособлгаз».

Благодаря проведенным мероприятиям газоснабжение в 88 жилых помещениях восстановлено в полном объеме.

С целью обеспечения безопасности и предотвращения возможных инцидентов жителям рекомендуем внимательнее относиться к состоянию своего газового оборудования и своевременно сообщать о любых неполадках.

Также напоминаем, что уклонение от проверок и недопуск газовщиков ставит под угрозу всех жителей дома.

При запахе газа немедленно звоните 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.