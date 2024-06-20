В 6 округах Подмосковья восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение

сегодня в 18:47

В шести горокругах Подмосковья из-за урагана в четверг было отключено электричество, сообщает РИА Новости .

По словам представителя экстренных служб, сейчас ведутся восстановительные работы.

Он не уточнил, в каких именно муниципалитетах отключили свет.

На Московский регион в четверг обрушился мощный ураган «Эдгар» с ливнем. Порывы ветра могли достигать 25 м/с. В Подмосковье повалило порядка 200 деревьев, повреждены машины.