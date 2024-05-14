В 2026 году в поселке Лесной Пушкинского округа модернизируют ВЗУ № 6

Губернатор Московской области обсудил со старшими по домам планы по его реконструкции и улучшению качества воды в Пушкинском городском округе. В 2026 году в п. Лесной модернизируют ВЗУ № 6, который обеспечит чистой водой 10 тыс. жителей, сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Раньше, когда строили ВЗУ, еще не было технологий очистки. Зная ситуацию с водой в г. о. Пушкинский, в частности в поселке Лесной, встречаемся сегодня на ВЗУ, который сейчас проектируется. Мы пригласили вас, чтобы рассказать, что будет сделано, и когда 10 тыс. человек, которые здесь проживают, получат качественную воду. Программа «Чистая вода» реализуется в Подмосковье уже давно. На востоке, во Владимире, мы нашли линзу и протянули трубу, подключили к магистрали большое количество населенных пунктов. Здесь такой возможности нет, поэтому строим локальные ВЗУ. Для этого нужно получить много разрешений, без которых мы не можем даже начать проектирование. Здесь мы все документы получили и начинаем делать проект. Наша задача — построить ВЗУ в 2026 году. По плану срок модернизации стоял на 2027-й. Вода будет соответствовать всем необходимым параметрам. Всего же в г. о. Пушкинский будет построено 8 ВЗУ, потому что тема по воде здесь очень чувствительная», — сказал жителям Андрей Воробьев.

Здание ВЗУ № 6 построено в 1962 году, сам водозаборный узел введен в эксплуатацию в 1967-м. За это время оборудование сильно износилось и технически устарело, кроме того, здесь отсутствует станция обезжелезивания.

«Живу здесь уже более 20 лет. Я инженер-эколог, меня сильно беспокоит проблема некачественного водоснабжения в нашем поселке. С каждым годом людей все больше, соответственно, расход воды растет. Из-за этого периодически у нас в квартирах идет ржавая, мутная вода, что обусловлено нарушением гигиенических нормативов. А альтернативных источников водоснабжения нет. Всему поселку приходится покупать воду. Поэтому станция обезжелезивания нам просто необходима», — поделилась жительница ул. Гагарина София Аксенова.

На данный момент приняты все технические решения по объекту, начинается проектирование. Реконструировать водозаборный узел в рамках госпрограммы должны были в 2027-м, но планируют завершить строительные работы раньше. После чего 10 тыс. жителей будут обеспечены чистой водой.

«Изначально из скважин поднимается вода уже с завышенным уровнем железа, поэтому от жителей часто поступают жалобы. Сейчас администрация отыгрывает конкурс на проектно-изыскательные работы. В рамках реконструкции здесь появится станция обезжелезивания и водоподготовки», — рассказала директор МУП «ЖКХ Лесной» Ольга Воробьева.

На данный момент в г. о. Пушкинский износ сетей водоснабжения составляет 69%. С 2023 года от жителей поступило 2 тыс. обращений, касающихся состояния воды, аварийных отключений.

В рамках областной госпрограммы помимо ВЗУ № 6 в п. Лесной сейчас модернизируют еще 7 водозаборных узлов — 3 из них в самом Пушкино, в том числе в мкр Клязьма, 2 — в п. Правдинский, а также ВЗУ в с. Тарасовка и с. Левково. На 4 из них установят оборудование для очистки уже в этом году, на 2 — в начале 2025-го, а на водозаборном узле на Надсоновском тупике (г. Пушкино) — до конца следующего года.

Затем планируют приступить к реконструкции и капитальному ремонту сетей холодного водоснабжения на 14 проблемных участках: на улицах Титова, Школьной, Садовой, Советской и т. д. Чистая вода придет в дом более 46 тыс. жителей.

Ранее, в 2022–2023 гг., в городе уже модернизировали два водозаборных узла (№ 4 и 9) в Новом Пушкино и на Ярославском шоссе. Тогда положительные изменения почувствовали 54,2 тыс. человек.

Преобразования коснутся и системы водоотведения округа. В планах реконструкция коллектора в Заветах Ильича, а также объектов в Софрино-1 и самом Пушкино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.