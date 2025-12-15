Успейте получить коммунальный кешбэк до Нового года
Как вернуть 3% с каждого коммунального платежа — МосОблЕИРЦ напоминает об акции, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.
Получать кешбэк могут те, кто впервые оплачивает коммунальные услуги через СБП или не пользовался этим способом оплаты в течение четырех месяцев до старта акции, в следующих каналах:
— в личном кабинете или по кнопке моментальной оплаты на сайте расчетного центра,
— в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»,
— по QR-коду СБП на бумажной квитанции.
Кешбэк 3% от суммы платежа вернется на счет сразу после оплаты.
Важно: получить кешбэк могут только участники программы лояльности «Привет!». Зарегистрироваться можно — по ссылке.
Акция действует с 1 октября до 31 декабря 2025 года по московскому времени.
Подробнее об условиях акции — здесь.
Организатор акции — АО «Национальная система платежных карт». Сведения об организаторе акций, правилах проведения акции, размере кешбэка и правила программы лояльности АО «НСПК» доступны на vamprivet.ru. Кешбэк — частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.
Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.