сегодня в 12:40

Успейте получить коммунальный кешбэк до Нового года

Как вернуть 3% с каждого коммунального платежа — МосОблЕИРЦ напоминает об акции, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Получать кешбэк могут те, кто впервые оплачивает коммунальные услуги через СБП или не пользовался этим способом оплаты в течение четырех месяцев до старта акции, в следующих каналах:

— в личном кабинете или по кнопке моментальной оплаты на сайте расчетного центра,

— в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»,

— по QR-коду СБП на бумажной квитанции.

Кешбэк 3% от суммы платежа вернется на счет сразу после оплаты.

Важно: получить кешбэк могут только участники программы лояльности «Привет!». Зарегистрироваться можно — по ссылке.

Акция действует с 1 октября до 31 декабря 2025 года по московскому времени.

Подробнее об условиях акции — здесь.

Организатор акции — АО «Национальная система платежных карт». Сведения об организаторе акций, правилах проведения акции, размере кешбэка и правила программы лояльности АО «НСПК» доступны на vamprivet.ru. Кешбэк — частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.