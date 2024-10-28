Уроки электробезопасности провели для пятиклассников Воскресенска и Каширы

Продолжая цикл занятий по электробезопасности в образовательных учреждениях Подмосковья, специалисты «Мособлэнерго» провели в октябре уроки на тему «Электричество — не игрушка!» в школах Каширы и Воскресенска. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Ранее энергетики провели урок по электробезопасности для 25 учеников пятого класса средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя Советского Союза А. И. Выборнова на ул. Маршала Астахова в Кашире.

В Воскресенске тематические уроки были проведены для учеников четырех 5-х классов гимназии № 1 на улице Кагана. В общей сложности занятия посетило 105 учащихся.

На уроках ребят познакомили с тем, что такое электричество, как оно вырабатывается, как доставляется до потребителя; какая от него польза, и какую опасность оно таит для человека. Были рассмотрены правила пользования бытовыми электроприборами, действия при обнаружении поврежденных проводов, розеток, а также иных неисправностей. Обсудили правила поведения вблизи электрических опор, трансформаторных подстанций и других электросетевых объектов. Ученикам показали предупреждающие и запрещающие плакаты и надписи, указывающие на наличие напряжения в электроустановках, а также средства индивидуальной защиты, которые они смогли примерить на себя.

В целях профилактики детского электротравматизма специалисты «Мособлэнерго» ежегодно проводят занятия по электробезопасности в образовательных учреждениях Подмосковья, которые посещают свыше 3 тыс. учащихся.

Также в целях профориентации и привлечения молодежи к работе в сфере электроэнергетики для учеников старших классов и колледжей проводят экскурсии в филиалах и производственных отделениях компании.

Министерство энергетики, функционирующее в Московской области, реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. Работы по данной программе в 2024 году затронут 33 городских округа. В нее вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и построить почти 50 км ЛЭП.