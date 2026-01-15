Управляющие организации продолжают уборку снега и сосулек с крыш в Подмосковье

В Подмосковье уборкой снега и сосулек с крыш многоквартирных домов занимаются управляющие организации и коммунальные службы. Очередность и способ очистки зависят от типа кровли и расположения здания, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В период перепадов температур на крышах многоквартирных домов в Подмосковье образуются сосульки и наледь, что создает угрозу для прохожих. За своевременную очистку кровель от снега, наледи и сосулек отвечают управляющие организации и коммунальные службы.

Правила уборки зависят от типа крыши. На скатных металлических кровлях с наружным водостоком снег убирают полностью. На скатных крышах с мягким покрытием очищают только желоба и свесы. На плоских и мягких кровлях с внутренним водоотводом уборку проводят по периметру, следя за чистотой водоприемных воронок.

В первую очередь очищают дома со скатными крышами, выходящими на оживленные пешеходные зоны, затем — здания, стоящие торцом к публичным пространствам. В последнюю очередь убирают снег с домов, расположенных в глубине кварталов.

Если уборка не проводится, жители могут обратиться в управляющую организацию, единую диспетчерскую службу Московской области или в территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Жителям рекомендуется соблюдать меры безопасности: не приближаться к зданиям с наледью, не заходить за ограждения и не оставлять автомобили у домов с опасными кровлями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.