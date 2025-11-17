Управляющие организации Подмосковья провели ремонт подъездов и входных групп МКД

Управляющие организации Подмосковья продолжают работу по содержанию дворовых территорий и общего имущества многоквартирных домов. В числе ежедневных задач — обновление элементов благоустройства на общественных пространствах, приведение в порядок фасадов домов, а также ремонт систем водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Так, в Солнечногорском городском округе сотрудниками управляющей организации выполнен ремонт стояка внутридомовой канализации в поселке Санатория Министерства обороны, дом №76. Работы позволили обеспечить бесперебойную эксплуатацию системы водоотведения и предотвратить возможные аварийные ситуации.

В городском округе Королев на улице Космонавтов в доме №31 завершены работы по замене светильников в подъезде жилого дома. Специалисты установили современные светодиодные лампы взамен устаревших осветительных приборов. Это позволило повысить уровень освещенности помещения, сделать пространство комфортным для жильцов, а также значительно сократить потребление энергии.

В Пушкинском городском округе была установлена новая тамбурная дверь в жилом доме №4 по Советскому проспекту, в городе Ивантеевка. Установка качественной конструкции позволит уменьшить теплопотери внутри подъезда, создать комфортные условия для проживания и снизит влияние посторонних шумов извне.

Напомним, содержание в нормативном состоянии общедомового имущества в МКД — это прямая обязанность управляющих организаций. Если УО некачественно выполняет свою работу, сообщить об этом можно в территориальные отделы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.