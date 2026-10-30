Управляющие компании Подмосковья оштрафовали более чем на 5 млн руб

Управляющим и ресурсоснабжающим организациям из 19 муниципалитетов Подмосковья за текущую неделю назначили штрафы на 5 млн 322 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Руководящий состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провел еженедельное рассмотрение 44 административных дел в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

Основаниями стали нарушения лицензионных требований при управлении многоквартирными домами, в том числе грубые, а также нарушения нормативного уровня или режима обеспечения жителей коммунальными услугами. Дела также касались нарушения правил пользования жилыми помещениями, самовольного переустройства или перепланировки и несоблюдения требований энергетической эффективности.

Рассмотрение 38 дел завершили. Еще четыре отложили для выяснения юридически значимых обстоятельств, два вернули на доработку. По каждому рассмотренному делу вынесли постановление на основании анализа доказательств. Общая сумма штрафов составила 5 млн 322 тыс. рублей. По одному делу организации объявили предупреждение.

Управляющие компании отвечают за состояние общего имущества, порядок и необходимые ремонтные работы в многоквартирных домах, а ресурсоснабжающие организации — за обеспечение жителей коммунальными ресурсами. Министерство контролирует исполнение предписаний и устранение выявленных нарушений жилищного законодательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в работе управляющих компаний региона нужно постоянно наводить порядок при помощи изменений.

«Тема прозрачности, тема качества работы управляющих компаний в голове у каждой семьи, у каждого жителя. Все хотят, чтобы было чисто. Все хотят, чтобы все те услуги, за которые платит человек, оказывались своевременно», — сказал Воробьев.