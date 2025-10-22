Управление ЖКХ Химок допустило нарушения при торгах по подбору УК для управления МКД

Комиссия Московского областного УФАС РФ рассмотрела жалобу ООО «Территория Комфорта-Ивакино» на действия управления ЖКХ администрации округа Химки при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, в конкурсной документации указаны размеры площадей жилых помещений МКД отличные от размеров, размещенных на сайте ГИС ЖКХ.

Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, комиссия Московского областного УФАС России установила, что администрацией верно указаны сведения о площадях МКД, а информация, указанная в ГИС ЖКХ, является недостоверной.

Управлению выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.