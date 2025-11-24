«Умные» автомобили Подмосковья начнут выявлять нарушения при земляных работах

Мобильные комплексы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ежедневно с помощью ИИ выявляют нарушения содержания территорий в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В поле зрения нейросети с декабря начнут попадать и места проведения земляных работ.

Что будет на особом контроле?

складирование строительных материалов

навалы строительных отходов

ненадлежащее состояние бордюрного камня

повреждение асфальто-бетонного покрытия

«Проанализировали обращения граждан на земляные работы при проведении замены систем водо- и теплоснабжения, а также аварийных работ. Выявили, что 90% от общего числа заявок — на восстановление благоустройства и 10% — на качество работ. Наши инспекторы Минчистоты также провели выездные обследования на места по закрытым ордерам. На 19% объектах благоустройство не выполнено или выполнено частично. Приняли решение подключить к этой работе искусственный интеллект», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

В этом году «умные» автомобили обнаружили и направили на устранение более 1 тыс. постановлений по делам об административных правонарушениях на сумму 55 млн рублей. Больше всего недочетов искусственный интеллект выявил по теме несвоевременного уборки территории, наличия вандальных надписей и ям во дворах.

Не все обнаруженные недочеты в работе коммунальных служб автоматически влекут за собой штрафные санкции. Прежде всего, профильным службам предоставляется время на их устранение, после чего работа повторно проверяется.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.