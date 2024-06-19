Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 16:53

УК устранили шум от работы оборудования в 300 домах Подмосковья

Управляющие компании Подмосковья устранили шум от инженерного оборудования в более 300 домах. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ Московской области.

«Регулярное техническое обслуживание и проверки помогают выявлять возможные неисправности и предотвращать появление шума. В случае обращения жителя по данной проблеме, управляющая компания обязана осмотреть и выявить причину шума, выполнить ремонт неисправностей оборудования, а также осуществить звукоизоляционные работы, если шум превышает нормы», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Управляющие компании несут ответственность за все общее имущество многоквартирных домов, в том числе инженерное оборудование в подвалах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.