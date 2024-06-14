УК Подмосковья провели ремонт почтовых ящиков около 400 подъездов МКД с января

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору с начала текущего года проконтролировали отработку около 400 задач по ремонту ящиков для корреспонденции в подъездах Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Обслуживание почтовых ящиков осуществляет управляющая компания дома.

Для ремонта или замены почтовых ящиков нужно обратиться в свою управляющую организацию или единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Узнать свою УК можно на сайте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.