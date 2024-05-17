УК Подмосковья отремонтировали напольные покрытия около 2 тыс подъездов в 2024 г

С января этого года УК под контролем инспекторов ГУСТ Подмосковья выполнили около 2 тыс. задач по ремонту конструкций полов, ступеней и лестниц в подъездах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

Например, в городском округе Красногорск проведены работы в доме № 15 на Романовской улице в деревне Глухово, в рабочем поселке Нахабино на улице Красноармейской, в доме № 4А, в селе Николо-Урюпино на улице полковника Глазунова, в доме № 3. В самом Красногорске УК выполнили задачи на Павшинском бульваре, в доме № 7 и на Спасской улице, в домах № 4 и 12.

Правила и нормы технической эксплуатации жилфонда устанавливают четкие требования к состоянию напольных покрытий в местах общего пользования. Управляющие организации должны содержать их в чистоте, устранять повреждения по мере выявления, восстанавливать защитно-отделочные покрытия, не допускать длительного увлажнения.

При обнаружении нарушения целостности ступеней, лестниц и напольного покрытия в подъездах жители Московской области могут обратиться по короткому номеру 122*4 или в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

УК должна взять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.