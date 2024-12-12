УК Истры провели работы по ремонту систем холодного водоснабжения

Специалисты управляющих компаний г. о. Истра еженедельно проводят мероприятия, направленные на обновление внутридомовых инженерных систем. С сентября такие работы были проведены в 35 МКД, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На этой неделе специалисты АО «Истринская теплосеть» осуществили работы по ремонту систем холодного водоснабжения следующим адресам в г. Истра:

ул. 9-й Гвардейской дивизии, д. 43, подвальное помещение — замена участка трубы 25 на стояке холодного водоснабжения (ХВС) длиной 2 метра;

ул. 9-й Гвардейской дивизии, д. 56-60 — ремонт трубопровода на холодном водоснабжении с использованием сварки.

Сотрудники МБУ «ЖКУ г. о. Истра» работали в п. Снегири на ул. Мира, 14а, а также в г. Дедовск и п. Агрогородок.

Содержание внутридомовых инженерных систем имеет критическое значение для обеспечения комфортных и безопасных условий жизни жителей. Регулярное обновление и ремонт инженерных сетей помогают предотвратить ряд проблем, которые могут негативно сказаться на качестве жизни. Содержание внутридомовых инженерных сетей — это не только вопрос комфорта, но и безопасности, экономии и устойчивого развития жилых комплексов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.