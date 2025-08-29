УК Химок завершила подготовку домов к отопительному сезону на улице Панфилова

В Химках готовятся к предстоящему отопительному сезону. К 1 сентября представители управляющих компаний завершат диагностику и регулировку системы теплоснабжения. Финальные работы специалисты провели в доме № 1 на улице Панфилова. Здесь заменили насос горячего водоснабжения, промыли теплообменное оборудование и установили новый запорно-регулирующий клапан. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На сегодняшний момент у нас готовы 100% домов, подписаны все паспорта. В рамках подготовки к зимнему сезону проведены и общестроительные работы. Это касается подвалов, чердаков, замены дверей переходных балконов, чтобы исключить любые возможные прорехи в тепловом контуре», — отметил главный инженер Евгений Тягичев.

Во всех домах провели обязательную промывку инженерных систем. При необходимости рабочие выполнили замену изношенных участков труб и запорной арматуры, обновили гидроизоляцию и приборы теплового учета. Главная цель — обеспечить бесперебойную подачу тепла.

Следить за ходом и качеством работ помогают еженедельные штабы. В совещаниях принимают участие представители администрации, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Еженедельно специалисты делают срез готовности многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.