сегодня в 19:02

Участок в Сергиевом Посаде передали под строительство котельной

Министерством имущественных отношений Московской области согласовано МБУ «Развитие» Сергиево-Посадского городского округа предоставление земельного участка с видом разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» площадью 0,23 га для строительства новой котельной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Участок передан под строительство котельной, которую возведут на улице 2-й Кирпичный завод для строящегося дома, где получат квартиры порядка 430 переселенцев из аварийного жилья», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Завершить строительство котельной, как и нового дома, планируется этой осенью.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.