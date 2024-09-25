ЦППК подготовит более 700 сотрудников к зимнему периоду

В рамках масштабной подготовки к зиме, включающей комиссионный осмотр подвижного состава и комплексные работы на станциях и платформах, компания ЦППК также проводит углубленное обучение 730 сотрудников, которым предстоит их первый выход на работу в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Мы уделяем большое внимание подготовке сотрудников в любое время года, но особенно это касается тех, кто впервые будет работать в компании в зимний период. Это означает, что в кабине управления находятся компетентные, высокопрофессиональные специалисты, которые способны ориентироваться в самых разных ситуациях, в том числе — при сложных погодных условиях», — отметил генеральный директор ЦППК Иван Конев.

По его словам, сегодня большая часть первозимников в ЦППК — это сотрудники локомотивных бригад, их 420 человек. Вместе с ними дополнительное обучение проходят 215 билетных кассиров, более 80 кассиров-контролеров и ряд работников депо.

Работа на электропоезде зимой существенно отличается от работы в летний период, поэтому первозимники дополнительно изучают регламент действий при налипании снега, обледенении аппаратных частей, срабатывании защиты и не только. Особой концентрации внимания также требует и управление торможением электропоезда в зимний период. При обучении сотрудников моделируются теоретические задачи с алгоритмами действий, и уже затем они могут применять знания на практике.

Инструктажи по особенностям работы обязательны для всех сотрудников, которые приходят на работу в компанию, даже если у них был соответствующий опыт в другой железнодорожной организации. Однако большинство первозимников — это все же молодежь, выпускники профильных учебных заведений.

Все они готовятся дистанционно на корпоративном портале ЦППК. Система обучения отлажена таким образом, чтобы изучать теорию с любого доступного устройства, компьютера или даже телефона, в любое удобное время. В программу входят теоретические материалы по специфике работы на подвижном составе и его эксплуатации в зимний период. Программа разделена на шесть теоретических блоков общей продолжительностью 40 часов. Экзамены сдаются очно в учебном центре в депо Перерва и принимаются комиссией из ведущих специалистов ЦППК.

К наступлению зимы компания также подготовит порядка 350 поездов и более 1 тыс. станций и остановочных пунктов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.