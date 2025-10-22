Три новые машины пополнили коммунальный автопарк Волоколамска

сегодня в 18:45

«Волоколамское ПТП РЖКХ» пополнило автопарк 3 новыми машинами. Совсем скоро предприятие получит еще 4 единицы техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба администрации округа.

Первая новинка — мощный илосос на базе КамАЗа. Он предназначен для быстрой откачки стоков, промывки и очистки систем водоотведения и канализации. Цистерна объемом 10 куб. м и резервуар для промывочной воды делают машину незаменимой при устранении засоров и ликвидации аварийных ситуаций.

Вторая машина — каналопромывочная установка, также на базе КамАЗа. Ее гибкий шланг под давлением до 200 атмосфер позволяет эффективно очищать канализационные сети от засоров любой сложности.

Третье пополнение — универсальный экскаватор-погрузчик отечественного производства. Он пригодится при проведении земляных работ, а также при погрузке и разгрузке строительных материалов.

«В ближайшее время мы ожидаем поступления еще 4 единиц техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства. Обновление автопарка позволит оперативнее решать задачи и повысит комфорт жителей Волоколамского округа», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.