Три котельные Можайского округа проходят плановую профилактику

В Можайском округе продолжаются плановые профилактические работы на котельных, обеспечивающих теплом местных жителей в зимний период. В настоящее время обслуживание ведется на 3 объектах: котельных Химик, Борисово и Павлищево. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Котельная поселка Химик обеспечивает теплом и горячим водоснабжением 25 многоквартирных домов и около 2230 жителей. Здесь профилактические работы уже завершают.

Специалисты выполняют протяжку болтовых соединений, проверку и протяжку фильтров на газовых горелках, установку манометров, регламентное обслуживание теплообменного оборудования, продувку котлов и прочистку фильтров-грязевиков.

С понедельника на профилактику зашли котельные в Борисово и Павлищево. Все работы проводятся в плановом режиме, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла в предстоящий отопительный сезон.

Все работы на котельных округа будут завершены в течение нормативных 14 дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.