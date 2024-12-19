сегодня в 13:13

Тепловые сети и системы энергоснабжения работают штатно в Москве

Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме на фоне резких перепадов температуры. Сбоев не зафиксировано, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы .

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что в четверг в мегаполисе наблюдается температура минус 16 - минус 17 градусов, а в пятницу прогнозируется потепление до плюс 2 градусов.

В связи с перепадами температуры городские службы внимательно следят за работой тепловых сетей и систем энергоснабжения. Аварийные бригады инженерных компаний находятся на круглосуточном дежурстве.

Сбоев в работе системы жизнеобеспечения города не было зафиксировано, она функционирует штатно. Специалисты ПАО «МОЭК» заранее скорректировали температуру в системе отопления на основании прогноза погоды.

Системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности. Столичные потребители обеспечены всеми необходимыми ресурсами.

Ранее стало известно, что температуру в батареях в Москве повысят из-за похолодания. Задания на корректировку выдают специалистам заранее на основании прогноза погоды.