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Тепло во все дома в Рузе после нарушения на сети подадут к 20:00

В Рузе, где ночью произошло технологическое нарушение на сети, проводят работы по восстановлению теплоснабжения. Их завершат к 20:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

На месте работают аварийные бригады. Как добавили в Минэнерго региона, из-за технологического нарушения теплоноситель не сливался, циркуляция в домах прекращалась.

К 9:50 запустили сетевой насос на котельной, после него — котел. Благодаря этому в полном объеме будут обеспечены теплом 60 домов.

Чтобы восстановить теплоснабжение в остальных 15 домах, специалисты будут работать в усиленном режиме. Работы завершат к 20:00, тогда же подадут тепло.

Ход работ на месте контролирует министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Из-за технологического нарушения в Рузе были остановлены ЦТП № 1, 2, 3, 4. Без отопления и горячей воды временно остались около 10 тыс. жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.