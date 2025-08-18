Свыше чем в 650 подъездах Подмосковья отремонтировали почтовые ящики за полгода

Ремонт и замена почтовых ящиков в подъездах — обязанность управляющих организаций, а не собственников квартир. Так, с начала года по август специалисты отремонтировали почтовые ящики более чем в 650 подъездах по обращениям жителей на линию Единой диспетчерской службы региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Все работы выполнены под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Где провели ремонт:

Подольск: ул. Театральная, д. 6 (мкр. Климовск), Парадный проезд, д. 6.

Мытищи: пр-кт Новомытищинский, д. 78, ул. Колпакова, д. 41.

Воскресенск: ул. Пушкина, д. 4, ул. Калинина, д. 50/2.

При поломке почтового ящика нужно обратиться в свою управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу Московской области через портал ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.