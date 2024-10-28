Свыше 85 тыс объектов убрали вручную коммунальные службы Подмосковья с сентября

В разгар осеннего сезона и опадающей листвы наиболее эффективный способ приведения дворовой территории в порядок — ручная уборка территорий, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С 1 сентября сотрудники коммунальных служб вручную выполнили 85 440 уборок на территории Подмосковья.

Какие работы выполняются во дворах и общественных пространствах:

подметание входных групп и придомовых территорий от пыли, песка и грязи;

сбор и вынос крупного мусора на контейнерные площадки;

очистка урн от мусора;

уборка листвы.

Лидерами по числу убранных объектов стали Балашиха и округ Пушкинский, где убрано 4 432 и 4 160 участков соответственно.

Норматив ручной уборки придомовой территории составляет 1 раз в 7 дней.

Для эффективной ручной уборки на территории региона в зимний период Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области закуплено 1506 средств малой механизации, которые до начала ноября будут переданы в муниципалитеты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.