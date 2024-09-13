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Свыше 80 га охранных зон ЛЭП расчищены в Подмосковье в 2024 году

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей и успешного прохождения отопительного сезона с начала 2024 года работники «Мособлэнерго» расчистили 80,16 га охранных зон вдоль трасс линий электропередачи в Московской области, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Наибольшие объемы работ по расчистке ЛЭП выполнены в Раменском г. о. — 14,04 га, г. о. Подольск — 10,02 га и Орехово-Зуевском г.о — 9,74 га.

Работы проводятся в рамках программы капитального ремонта, реализуемой компанией. Всего до конца года запланировано расчистить от древесно-кустарниковой растительности 130 га вдоль линий электропередачи.

Расчистка и опиловка веток деревьев производится в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых постановлением правительства РФ № 160 от 24.09.2009 года и правилами устройства электроустановок (ПУЭ), определяющими допустимые расстояния от проводов ЛЭП до крон деревьев и кустарников.

Опиловка крон деревьев и кустарника необходима для безопасной эксплуатации, сохранности и надежности работы электрических сетей, их эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электроэнергетики.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.