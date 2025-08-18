Свыше 8 тыс заявлений на лицензирование УК подали в Подмосковье онлайн

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более 8 тысяч заявлений на лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга позволяет получить лицензию или прекратить ее действие на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Также в рамках услуги можно получить сведения из реестра лицензий или внести в него изменения в связи с заключением, расторжением или прекращением договора.

Услуга «Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами» предназначена для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения».

Заявителю необходимо заполнить онлайн-заявку и прикрепить сканы документов. Решение придет в личный кабинет на регпортале. Вместо бланка электронной лицензии пользователю будет направлено уведомление о внесении записи в реестр лицензий. Это будет подтверждением права на управление многоквартирным домом. Максимальный срок оказания услуги — 28 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.