Свыше 70 тыс консультаций по сервису «Умная платежка» провели в МФЦ Подмосковья

В подмосковных офисах «Мои Документы» с начала года прошло 70 тыс. консультаций по использованию цифрового сервиса «Умная платежка». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Сервис «Умная платежка» удобен, в первую очередь, тем, что с его помощью можно просто и без комиссии оплатить коммунальные услуги через Систему быстрых платежей. Также можно отследить баланс лицевого счета, передать показания приборов учета, создать заявку на электромонтажные и сантехнические работы, оформить получение электронных квитанций и многое другое», — рассказала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

Консультации по сервису «Умная платежка» проводятся на бесплатной основе.

График можно уточнить в ближайших офисах МФЦ, которые обозначены на карте на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.