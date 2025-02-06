Свыше 500 новых контейнеров для отходов получил регоператор Чеховского кластера

Региональные операторы по обращению с ТКО на территории Московской области продолжают обновлять и модернизировать контейнерный парк региона. Так, в Чеховском кластере на этой неделе было получено 520 новых баков для сбора смешанных отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В ближайшее время они все будут установлены на контейнерных площадках, обустроенных в полном соответствии с современными нормативными требованиями, в следующих муниципалитетах региона: Подольск, Серпухов и Чехов.

Полученные контейнеры — это только первая часть закупки. Всего с начала года регоператор Чеховского кластера приобрел около 1 тыс. новых баков для ТКО. Еще 380 единиц поступит уже в течение месяца.

Новые контейнеры изготовлены из пластика. По сравнению со старыми металлическими баками пластик дает преимущество в весе, облегчает эксплуатацию и обслуживание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.