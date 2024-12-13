Свыше 500 лифтов заменили в домах Подмосковья за 2024 год

В 2024 году в многоквартирных домах Московской области в рамках программы капитального ремонта установлено более 500 новых лифтов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Заказчиком работ выступил фонд капитального ремонта Московской области, а за соблюдением строительных норм и правил ежедневно следили эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Новые лифты отвечают современным техническим стандартам:

Бесшумное и плавное движение;

Высокая точность при совмещении отметок пола кабины и площадок этажей;

Антивандальные свойства кабин;

Светодиодное освещение, которое отличается долговечностью и экономичностью.

Особое внимание уделяется импортозамещению: все комплектующие, необходимые для замены лифтов, производятся на территории российского региона, что исключает риски перебоев в поставках.

«С начала реализации программы капитального ремонта в Московской области с 2014 года заменено 13,6 тыс. лифтов. Все подъемники, отработавшие свой нормативный срок в 25 лет, обновлены. Мы продолжаем работу: в 2025 году в рамках программы запланирована замена еще 354 лифтов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Жители могут проверить включение своего дома в программу капитального ремонта, а также узнать сроки проведения работ на сайте фонда капитального ремонта Московской области по ссылке или в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом – это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», – заявил Воробьев.