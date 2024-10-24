Свыше 5 тыс дефектов в работе полотенцесушителей устранили в Подмосковье

Более 5 тыс. заявок от жителей региона по теме ремонта и прогрева полотенцесушителей в квартирах многоквартирных домов решено с начала года управляющими организациями Подмосковья, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Полотенцесушители — часть системы горячего водоснабжения, относящаяся к общему имуществу собственников, а это значит, что за их содержание и исправное функционирование ответственность несет управляющая компания. В случае, если дефекты работы вызваны внесением конструктивных изменений в систему без согласования с УК, ответственность за них будут нести собственники жилых помещений.

От своевременного обслуживания объектов общедомового имущества напрямую зависит безопасность и комфорт жителей. Качественная работа и оперативное реагирование на обращения граждан, в свою очередь, позволяет УК избежать нарушений правил и норм технической эксплуатации жилфонда.

Все ремонтные работы проведены по заявкам жителей и под контролем инспекторского состава Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Если УК отказывается выполнять ремонт — обратиться с жалобой можно в территориальные отделы Министерства, а также в Единую диспетчерскую службу Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.