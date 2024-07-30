Свыше 470 тыс рублей взыскали за сброс мусора у контейнерных площадок в Клину

Только в июле камеры системы «Безопасный регион», установленные рядом с контейнерными площадками, зафиксировали штрафов на сумму 470 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«В прошлом месяце на территории Клина было выявлено 32 случая сброса мусора. Из них 12 были связаны со строительными и крупногабаритными отходами. Камеры «Безопасного региона» фиксируют государственный номер транспортного средства, после чего его владельцу выписывают штраф по упрощенной процедуре», — отметил заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко.

Наибольшее количество нарушителей оказалось на улицах: 2-я Спартаковская, Центральная, на Северном переулке, Бородинском проезде, а также в селе Селино и поселке Решетниково.

Вывоз мусора осуществляется на основании договора в том населенном пункте, где вы проживаете. Переполненные контейнеры — это прямая угроза возникновения несанкционированных свалок.

Штраф за сброс отходов из автомобилей в неположенном месте — до 70 000 рублей для граждан, до 100 000 рублей для должностных лиц и до 200 000 рублей для юридических лиц.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.