«Коммунальные системы Подмосковья» отработали свыше 430 обращений за неделю

Сотрудники предприятия «Коммунальные системы Московской области» (КС МО), подведомственного региональному МинЖКХ Подмосковья, зафиксировали и приняли в работу свыше 430 обращений жителей за прошедшую неделю. Это на 8% больше, чем за аналогичный период, что демонстрирует повышение уровня взаимодействия с жителями и эффективность обработки заявок, сообщает пресс-служба ведомства.

Более 228 обращений было подано через электронные ресурсы, из них:

184 касались сетей холодного водоснабжения и качества ресурса;

27 — вопросов горячего водоснабжения и теплоснабжения;

15 — водоотведения;

1 — ремонта водопроводных и канализационных колодцев;

1 — иных вопросов, связанных с модернизацией сетей.

Кроме того, было отработано более 200 прямых обращений от жителей и управляющих компаний. 67% заявок касались засоров на внутриквартальных сетях, а 26% — услуг теплоснабжения. Специалисты провели анализ проб воды, взятых на внешних сетях и объектах в зоне эксплуатации предприятия, что позволило оперативно планировать необходимые мероприятия для улучшения качества водоснабжения.

«Высокий уровень оперативности сотрудников коммунальных служб региона демонстрирует нашу приверженность к обеспечению качественного и своевременного обслуживания жителей. Рост числа обращений — это показатель того, что жители доверяют системе, а наши специалисты работают над постоянным улучшением ситуации», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

На сегодняшний день отработано 91% от общего числа обращений, остальные заявки находятся в стадии выполнения. Исключение составляют 7 заявок, где указанные услуги не входят в зону ответственности ГУП МО «КС МО».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.