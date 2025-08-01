Свыше 400 человек посетили офисы Каширского регоператора на базе МФЦ в июле
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С 3 по 30 июля офисы МФЦ, где проводится прием потребителей Каширского регоператора, посетили 407 человек. Квалифицированную консультацию смогли получить как жители, так и представители организаций, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Проект по сотрудничеству регоператоров с МФЦ запущен на базе трех региональных операторов: Рузского, Сергиево-Посадского и Каширского.
Основная цель — упростить предоставление услуг по вывозу ТКО для населения.
Уже сегодня такой формат работы набирает популярность среди жителей и представителей организаций. Поток клиентов с каждым месяцем растет.
Через МФЦ можно:
- получить справку о задолженности при оформлении сделок с недвижимостью;
- подать заявление на корректировку лицевого счета;
- представителям СНТ удобно подписывать договоры и соглашения.
Адреса всех МФЦ, которые предоставляют услуги регоператоров, можно найти на сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.
«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.