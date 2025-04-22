Свыше 4 тыс лифтов заменят в многоквартирных домах Москвы

Всего с 2011 года в Москве в жилых домах установили свыше 49 тыс новых лифтов

Согласно утвержденному мэром Москвы Сергеем Собяниным плану, в 2025 году в столичных жилых домах будет произведена замена 4 265 лифтовых кабин. Подчеркивается, что все новые подъемные механизмы изготовлены на территории России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на mos.ru.

В московских многоквартирных домах работает более 117 тысяч лифтов, что составляет почти четверть от общего числа подъемных механизмов, эксплуатируемых по всей стране.

По данным на 2010 год, свыше 17% лифтов в столичных многоэтажках имели превышение установленного срока службы. В 2011 году городское правительство инициировало масштабную программу по обновлению лифтового оборудования, которая с 2015 года реализуется в рамках общегородской программы капитального ремонта.

Начиная с 2011 года, в жилых зданиях было установлено более 49 тысяч новых лифтов, что составляет 42% от общего количества лифтов в многоквартирных домах Москвы. Этими лифтами пользуются около четырех миллионов жителей столицы. С 2018 года в жилом фонде города отсутствуют лифты, срок эксплуатации которых превышает 25 лет.

Согласно информации, представленной на mos.ru, в период с 2025 по 2034 год в рамках региональной программы планируется заменить 50,9 тысячи лифтов.

Таким образом, общее количество лифтов, замененных в Москве в период с 2011 по 2034 год, достигнет 100,1 тысячи единиц.