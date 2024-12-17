Свыше 3,5 тыс специалистов привлекли в отрасль ЖКХ Подмосковья за 9 месяцев

Работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства Московской области требует большого количества ресурсов и квалифицированных кадров, которые ежедневно обеспечивают безопасность и комфорт жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Работу по подбору кадров мы начали летом. Чуть больше чем за полгода в муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий и в управляющие компании было привлечено более 3,5 тыс. человек. Наиболее востребованные профессии на рынке сейчас — дворники, сантехники, механизаторы. Мы стараемся всех специалистов коммунального хозяйства при необходимости обеспечить общежитиями, предоставить им социальную поддержку и профессиональное обучение. Также удалось достичь высокого уровня заработных плат — в среднем 65-70 тыс. рублей», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий было привлечено более 3,3 тыс. специалистов:

рабочие по благоустройству — 2 802;

водители — 213;

машинисты — 338.

В управляющих компаниях количество сотрудников увеличилось более чем на 200 человек:

электрики — 13;

плотники — 12;

слесари-сантехники — 32;

дворники — 73;

уборщики — 62;

прочие вакансии — 61.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.