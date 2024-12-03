Свыше 200 единиц спецтехники задействуют в уборке улиц Балашихи этой зимой

Более 200 единиц коммунальной техники задействовано в уборке улиц, дворов и общественных пространств Балашихи этой зимой. К уборке снега будут подключены дорожные службы, управляющие компании, крупные предприятия и муниципальное учреждение «Благоустройство-Балашиха». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«У нас есть три оборудованных места для складирования снега — на Ласточкином проезде, колхозе имени Ленина и 24-м километре автодороги М-7 «Волга». Количества техники хватает. Будем стараться предотвращать любые снегопады. Кроме того, для ремонта асфальтобетонного покрытия укомплектованы четыре бригады специалистов МБУ «Благоустройство-Балашиха». Заключен контракт на поставку 90 тонн литой асфальтобетонной смеси», — рассказал начальник управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации Балашихи Ян Вергун.

На совещании обсудили нарушения управляющих компаний при уборке дворов в зимний период и вынесли рекомендации по доработке отчетов в мобильном приложении СКПДИ (системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры).

«С каждым годом контроль за содержанием улиц и дворов усиливается. Второй год подряд нам помогает искусственный интеллект. Камеры видеонаблюдения выявляют недочеты и автоматически направляют в работу организациям, ответственным за уборку территорий, также и усиливается контроль со стороны жителей и администрации города. Заместители главы проводят еженедельные обходы в микрорайонах. Особое внимание управляющих компаний обратили на запрет на складирование снега на люках, где расположены пожарные гидранты, и на проезжей части», — подчеркнул заместитель главы Балашихи Максим Сидоркина.

Также на совещании напомнили о соблюдении мер и правил пожарной безопасности в период новогодних праздников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.