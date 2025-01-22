Свыше 170 тыс жителей Подмосковья воспользовались онлайн-сервисами по вывозу отходов

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На сайтах 7 региональных операторов Московской области для жителей работают сервисы для оплаты услуг по вывозу отходов. В 2024 году количество онлайн платежей увеличилось на 80%, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Всего воспользовалось личными кабинетами более 170 жителей Подмосковья.

Почему они упрощают оплату коммунальных услуг?

в них сохраняются все начисления и платежи;

имеется возможность сформировать квитанцию и акт сверки за выбранный период;

оплата за вывоз отходов доступна в один клик.

Зарегистрироваться в личных кабинетах жители могут через официальные сайты региональных операторов.

С 2025 года изменился порядок начисления пени за неоплату коммунальных услуг — теперь она будет рассчитываться по текущей ставке Центрального Банка Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.