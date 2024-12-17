Свыше 15 тыс территорий очистили от снега в Подмосковье на прошлой неделе

В Подмосковье в период с 8 декабря была проведена ручная уборка снега на 14 771 территории. В городском округе Восход убрали 5 локаций, а в Лыткарино очищено 99 территорий, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Декабрь приносит волшебство зимней природы, однако, несмотря на всю красоту, коммунальные службы работают в усиленном режиме, обеспечивая чистоту и безопасность на улицах региона.

В условиях обильных снегопадов сотрудники городских хозяйств занимаются уборкой снега, уделяя особое внимание очистке территорий у входов в жилые дома, тротуаров и проездов. Также осуществляется своевременная обработка дорожных покрытий противогололедными материалами.

Инспекторы по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, основываясь на прогнозах погоды, формируют задачи для коммунальных организаций и контролируют их выполнение. Кроме того, инспекторы координируют процесс на местах, главная цель — как можно быстрее очистить территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.