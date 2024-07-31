Свыше 1,4 тыс обучений подмосковных работников проведено в «Мособлэнерго»

В «Мособлэнерго» за первое полугодие 2024 года проведено 1 428 обязательных обучений работников по требованиям охраны труда в энергетическом институте повышения квалификации «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В рамках 38 тем обучения и 23 проверок знаний требований охраны труда с использованием единой общероссийской справочно-информационной системы работники изучали, в том числе, безопасные методы и приемы выполнения мероприятий по эксплуатации электроустановок под напряжением, по испытанию оборудования повышенным напряжением и при воздействии опасных производственных факторов. Также работники компании проходили дополнительное обучение по использованию средств индивидуальной защиты, оказанию первой помощи пострадавшим.

Обязательное обучение работников по охране труда и электробезопасности, предусмотренное законодательством Российской Федерации, необходимо для допуска к исполнению различных видов работ и для некоторых категорий работников, в том числе ответственных лиц. С начала года в центральной экзаменационной комиссии аппарата управления «Мособлэнерго» 274 человека, в том числе и из руководящего состава, прошли проверку знаний нормативных документов, применяемых в работе энергокомпании.

В целях поддержания квалификации работников для выполнения производственных задач с соблюдением требований охраны труда и принятия мер по недопущению производственного травматизма во всех филиалах ежемесячно проводится единый день охраны труда, в рамках которого организуются инструктажи, теоретические и практические занятия.

«Мособлэнерго» в рамках текущей деятельности по обеспечению надежного, качественного и безопасного электроснабжения потребителей на территории городских округов Московской области следит за своевременным прохождением обязательного обучения работников, а также обеспечивает условия для его прохождения.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.