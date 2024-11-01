Свыше 1,2 тыс лифтов Подмосковья очищены от рекламы и надписей с января

Лифты, как и любое другое общее имущество дома, требуют бережного обращения и поддержания в чистоте, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Управляющие компании обязуются устранять несанкционированные надписи, рисунки и рекламу в лифтах многоквартирных домов. Эти действия направлены на поддержание чистоты и порядка в местах общего пользования, а также на создание комфортных условий для всех проживающих.

В рамках своих функций специалисты коммунальных служб под контролем Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели очистку от несанкционированных надписей и изображений более чем в 1,2 тыс. лифтах региона.

Если лифт в доме находится в ненадлежащем виде — нужно уведомить свою управляющую компанию. УК обязана взять заявку и исполнить ее в регламентные сроки. В случае неисполнения — стоит обратиться в территориальные отделы Министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.