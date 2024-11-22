Свыше 11 тыс систем водоотведения в МКД Подмосковья отремонтировано в 2024 году

Сотрудники управляющих компаний и аварийных служб Подмосковья оперативно принимают все необходимые меры по устранению нарушений, связанных с функционированием канализации в многоквартирном доме, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Так, с начала года по обращениям жителей в круглосуточную единую диспетчерскую службу региона произведено 11 122 работы, связанные с ликвидацией засоров в общедомовой канализации, а также с устранением течи или негерметичности системы водоотведения.

Общее время устранения первичной аварии составляет не более 4 часов.

Причинами аварийных ситуаций может стать неправильная эксплуатация инженерных коммуникаций.

Во избежание засоров и нарушения работы сантехнического оборудования в водосток запрещается сброс мусора, в том числе строительного, а также наполнителей для животных и любых текстильных изделий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.