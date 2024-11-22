Свыше 11 тыс систем водоотведения в МКД Подмосковья отремонтировано в 2024 году
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Сотрудники управляющих компаний и аварийных служб Подмосковья оперативно принимают все необходимые меры по устранению нарушений, связанных с функционированием канализации в многоквартирном доме, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Так, с начала года по обращениям жителей в круглосуточную единую диспетчерскую службу региона произведено 11 122 работы, связанные с ликвидацией засоров в общедомовой канализации, а также с устранением течи или негерметичности системы водоотведения.
Общее время устранения первичной аварии составляет не более 4 часов.
Причинами аварийных ситуаций может стать неправильная эксплуатация инженерных коммуникаций.
Во избежание засоров и нарушения работы сантехнического оборудования в водосток запрещается сброс мусора, в том числе строительного, а также наполнителей для животных и любых текстильных изделий.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.