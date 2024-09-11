Свыше 11 млн куб метров отходов вывезли регоператоры в Подмосковье за лето
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
С июня по август региональными операторами Московской области вывезено более 11 млн кубометров отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
В 7 кластерах региона отправлены на КПО как крупногабаритные строительные отходы, так и мелкий мусор:
- Алексинский — более 560 тыс. куб. метров;
- Воскресенский — более 1,7 млн куб. метров;
- Каширский — порядка 78 тыс. куб. метров;
- Ногинский — более 2,5 млн куб. метров;
- Рузский — порядка 2,5 млн куб. метров;
- Сергиево-Посадский — порядка 2,7 млн куб. метров;
- Чеховский — более 1 млн куб. метров.
Для бесперебойной работы регоператоров задействованна спецтехника — мусоровозы, бункеровозы и ломовозы.
После вывоза небольшая, но ключевая часть отходов пригодна для переработки и повторного использования.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.