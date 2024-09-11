Свыше 11 млн куб метров отходов вывезли регоператоры в Подмосковье за лето

С июня по август региональными операторами Московской области вывезено более 11 млн кубометров отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В 7 кластерах региона отправлены на КПО как крупногабаритные строительные отходы, так и мелкий мусор:

Алексинский — более 560 тыс. куб. метров;

Воскресенский — более 1,7 млн куб. метров;

Каширский — порядка 78 тыс. куб. метров;

Ногинский — более 2,5 млн куб. метров;

Рузский — порядка 2,5 млн куб. метров;

Сергиево-Посадский — порядка 2,7 млн куб. метров;

Чеховский — более 1 млн куб. метров.

Для бесперебойной работы регоператоров задействованна спецтехника — мусоровозы, бункеровозы и ломовозы.

После вывоза небольшая, но ключевая часть отходов пригодна для переработки и повторного использования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.