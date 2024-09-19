Свет отключат в домах трех сел округа Серебряные Пруды 20 сентября

Свет отключат в домах трех населенных пунктов округа Серебряные Пруды 20 сентября, электричества в домах не будет в связи с проведением плановых ремонтных работ, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, в этот день света не будет с 8:00 до 17:00 часов в домах поселка Успенский, сел Мягкое и Клемово. Отмечается, что свет отключат в указанный период на срок не более 4 часов.

На данной территории проживает 3 026 человек, социально — значимых объектов на указанной территории — 4.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.