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Свет могут отключить в ряде населенных пунктов Сергиева Посада 28 августа

«Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей. Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется 28 августа в ряде населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, света не будет 28 августа с 09:00 до 16:00 по адресам: г. Сергиев Посад, деревня Высоково, тер. СНТ «Роща». Специалисты займутся заменой провода.

По вопросам отключений и качества электроснабжения можно обратиться на горячую линию АО «Мособлэнерго» по телефону: 8(495)995-00-99.

Информацию об аварийных отключениях можно найти на сайте компании: https://clck.ru/3AkaZB.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.